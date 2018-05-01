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Durakta facia! Suriyeli çocuk metrobüsün altında can verdi

Beylikdüzü'nde metrobüse kaçak binmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı

Durakta facia! Suriyeli çocuk metrobüsün altında can verdi

Beylikdüzü'nde metrobüse kaçak binmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı

01 Mayıs 2018 Salı 11:22
Durakta facia! Suriyeli çocuk metrobüsün altında can verdi
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 BEYLİKDÜZÜ Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuğa metrobüs çarptı. Çocuk hayatını kaybederken seferler aksadı.

METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTERKEN ALTINDA KALDI

Feci kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriye bir çocuğa metrobüs çarptı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN SEFERLER AKSADI

Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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BeylikdüzüDurakFacia
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