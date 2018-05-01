Durakta facia! Suriyeli çocuk metrobüsün altında can verdi

BEYLİKDÜZÜ Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuğa metrobüs çarptı. Çocuk hayatını kaybederken seferler aksadı.
METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTERKEN ALTINDA KALDI
Feci kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriye bir çocuğa metrobüs çarptı.
ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN SEFERLER AKSADI
Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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