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"Dur" ihtarına uymayan otomobilden çıkanlar şaşırttı

Aydın'da, sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilde sağlık koşullarına uygun olmayan yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobilden çıkanlar şaşırttı

Aydın'da, sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilde sağlık koşullarına uygun olmayan yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:57
"Dur" ihtarına uymayan otomobilden çıkanlar şaşırttı
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ALINAN bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi uygulama  noktasında jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yoluna  devam etti.Jandarma ekiplerince takibe alınan otomobil, ilçe merkezi girişinde  yakalandı.Otomobilde yapılan aramada yaklaşık 200 kilogram dana eti ele  geçirildi.İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sağlık koşullarına uygun olmadığı  tespit edilen etler için imha edilmesi yönünde karar alındı. Ehliyeti olmadığı da belirlenen otomobil sürücüsü G.S'ye 4 bin 379  lira para cezası kesildi ve otomobili de trafikten men edildi. G.S'nin, kaçak olarak kesilen hayvanların etlerini düşük fiyatlarla  turistik tesislere satmayı planladığı öğrenildi.

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