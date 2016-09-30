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Dünya için ortak çağrı!

Türk Telekom ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile gerçekleşen Sosyal Fayda Zirvesi, İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve, bu yıl 80’i aşkın ülkede, aynı hafta içinde, “Bugün bağlanalım. Yarını yaratalım” temasıyla düzenlendi. Zirve magazin dünyası tarafından da yakından takip edildi

Dünya için ortak çağrı!

Türk Telekom ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile gerçekleşen Sosyal Fayda Zirvesi, İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve, bu yıl 80’i aşkın ülkede, aynı hafta içinde, “Bugün bağlanalım. Yarını yaratalım” temasıyla düzenlendi. Zirve magazin dünyası tarafından da yakından takip edildi

30 Eylül 2016 Cuma 12:21
Dünya için ortak çağrı!
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ETKİNLİĞİN katılımcıları arasında yer alan ünlü magazin yüzleri Mert Fırat, Saba Tümer, Hatice Gökçe ve Galatasaraylı Cenk Gönen gibi isimler; Türk Telekom’un az gören çocukların özel bir eğitimle mevcut görme becerilerini geliştirmelerini sağlayan projesi Günışığı çocuklarıyla oyun oynarken, Türkiye’nin görme engellilere yönelik ‘ilk’ resim sergisini de ziyaret ettiler. Sesli betimleme sayesinde görme engelliler için özel olarak hazırlanan “Tablolar Konuşuyor” sergisinde; Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Ahmet Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri sergilendi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, Türk Telekom desteği ile geçtiğimiz yıl Türkiye ve New York etapları gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi’nin, 2016 Türkiye organizasyonu 29 Eylül’de İstanbul’da düzenlendi. Zirvenin önde gelen katılımcıları arasında magazin ve spor dünyasının ünlü yüzleri de yer aldı. İhtiyaç Haritası projesinin sahibi ünlü oyuncu Mert Fırat, TV programcısı ve yayıncı Saba Tümer, ödüllü tasarımcı Hatice Gökçe, piyanist ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay’ın yanı sıra Fatih Türkmenoğlu ve Galatasaraylı Cenk Gönen de etkinlikte yer alan isimler arasındaydı.
Sosyal fayda zirvesinde, teknoloji ile sanat buluştu
Türk Telekom’un görme engellilere yönelik geliştirdiği Telefon Kütüphanesi kapsamında hayata geçirilen “Tablolar Konuşur, Engeller Yok olur” projesinin ilk fazı da, Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk resim sergisi olarak Sosyal Fayda Zirvesi’nde katılımcıların ziyaretine açıldı. Ünlüler tarafından oldukça ilgi gören Tablolar Konuşuyor Sergisi, kültür ve sanatın, toplumun her kesimi için erişilebilir olması yolunda önemli bir adım oldu. Sergide; Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Ahmet Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri sergilendi. Proje kapsamında önümüzdeki aylarda 20’den fazla eser, sesli betimleme sayesinde görme engelli sanat-severlerle buluşacak.
Türk Telekom’un Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Günışığı oyunları da etkinlikte sergilenen uygulamalar arasındaydı. Az görenlerin işlevsel olarak görme becerilerini artırmalarına ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine katkı sağlamak üzere tasarlanan ve dünyada bir ilk olan oyunlar, etkinliğin misafirleri arasında yer alan Günışığı çocukları tarafından yoğun ilgi gördü. Günışığı çocuklarıyla oyunlara birlikte katılan ünlüler çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.
Bir günde, 60 konuşmacı 30 panelde “Geleceği” konuştu
New York’tan Nairobi’ye 70’ten fazla ülkede birden aynı dönemde düzenlenen etkinliğin Türkiye organizasyonuna 700’ü aşkın kişi katılırken, sosyal medya üzerinden binlerce kişi de etkinliği internetten canlı olarak izledi. Katılımcılar sosyal medyada #2030Şimdi hashtagi ile nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini geniş kitlelerle paylaşma imkânı buldu. 60’a yakın konuşmacının katıldığı etkinlikte altı saat içinde; sosyal girişimcilik, kurumsal dijital sorumluluk, sürdürülebilir şehirler, kapsayıcı iş modelleri ve sürdürülebilir moda gibi birçok farklı konuda yaklaşık 30 panel gerçekleştirildi.
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Son Güncelleme: 30.09.2016 14:56
Anahtar Kelimeler:
Dünya Için Ortak çağrıMert FıratSaba TümerHatice Gökçe
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