Dünya görmezden gelse de Türkiye'nin yaptığını unutmayan biri var

KÖRFEZ Savaşı sırasında Suriye'de bir mülteci kampında doğan, şimdilerde Hollywood filmlerinin şarkılarını söyleyen 24 yaşındaki Vivian Nouri, mültecilere kapılarını açtığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİM"

Habertürk'ten İrem Koca'ya konuşan, Suriye'de bir mülteci kampında doğup bugünlerde şarkılarıyla Hollyvvood'da adını duyuran Vivian Nouri, "Milyonlarca mülteciye kapılarını açtığı için Türkiye'ye müteşekkirim. Zaman zaman kendi derleri olmasına rağmen milyonlarca mülteciye kapılarını açtığı için Türkiye'yle gurur duyuyorum." dedi.

1993 YILINDA DÜNYAYA GELDİ

Savaşı'nın ardından Irak'ın kuzeyinde bulunan evleri yıkılan Vivian Nouri, ailesinin Suriye'de sığındığı bir mülteci kampında 1993 yılında dünyaya geldi.

Ailesi 1995'te Yeni Zelanda tarafından mülteci olarak kabul edilen Nouri, burada genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Hollyvvood'da adını duyuran Vivian Nouri, Rihanna'nın prodüktörüyle çalıştı ve bazı film müziklerinin seslendirmelerine imza attı.