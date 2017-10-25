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Dünya görmezden gelse de Türkiye'nin yaptığını unutmayan biri var

1993 yılında Suriye'de sığındığı bir mülteci kampında dünyaya gelen ve Hollywood'a uzanan başarı hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Iraklı Vivian Nouri, Türkiye'ye teşekkür etti

Dünya görmezden gelse de Türkiye'nin yaptığını unutmayan biri var

1993 yılında Suriye'de sığındığı bir mülteci kampında dünyaya gelen ve Hollywood'a uzanan başarı hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Iraklı Vivian Nouri, Türkiye'ye teşekkür etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:45
Dünya görmezden gelse de Türkiye'nin yaptığını unutmayan biri var
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KÖRFEZ Savaşı sırasında  Suriye'de bir mülteci kampında doğan, şimdilerde  Hollywood filmlerinin şarkılarını söyleyen 24 yaşındaki Vivian Nouri, mültecilere kapılarını açtığı için  Türkiye'ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİM"

Habertürk'ten İrem Koca'ya konuşan,  Suriye'de bir mülteci kampında doğup bugünlerde şarkılarıyla Hollyvvood'da adını duyuran Vivian Nouri, "Milyonlarca mülteciye kapılarını açtığı için  Türkiye'ye müteşekkirim. Zaman zaman kendi derleri olmasına rağmen milyonlarca mülteciye kapılarını açtığı için  Türkiye'yle gurur duyuyorum." dedi.

1993 YILINDA DÜNYAYA GELDİ

Savaşı'nın ardından  Irak'ın kuzeyinde bulunan evleri yıkılan Vivian Nouri, ailesinin  Suriye'de sığındığı bir mülteci kampında 1993 yılında dünyaya geldi.

Ailesi 1995'te  Yeni Zelanda tarafından mülteci olarak kabul edilen Nouri, burada genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Hollyvvood'da adını duyuran Vivian Nouri,  Rihanna'nın prodüktörüyle çalıştı ve bazı film müziklerinin seslendirmelerine imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Vivian NouriTürkiyeIrak
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