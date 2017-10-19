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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yükseltirken, 2018 tahminini düşürdü

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yükseltirken, 2018 tahminini düşürdü

19 Ekim 2017 Perşembe 12:12
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi
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DÜNYA Bankası,  Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yükseltirken, 2018 tahminini düşürdü. Kurum,  Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için 0.4 puan artışla yüzde 4'e revize etti.

EN SON NİDAN AYINDA GÜNCELLEMİŞTİ

Dünya Bankası, en son nisan ayında yayımladığı ekonomik büyüme tahminlerini bugün güncelledi. Tahminler Batı, Orta ve Doğu  Avrupa ile Orta  Asya'yı kapsıyor.

GELECEK YIL TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Gelecek yıl için tahminini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indiren Dünya Bankasının 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiDünya BankasıTürkiyeReutersAvrupa
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