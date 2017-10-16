Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi, gelinin babası öldü!

Kazada yaşamını yitiren Mahmut Özkaya'nın dün İzmir 'de nikahı kıyılan Semra Özkaya'nın babası olduğu, minibüstekilerin Özkaya ile Yıldırım Çoban'ın Çal ilçesindeki düğününe gittikleri öğrenildi.

Kazada, araçta bulunan 56 yaşındaki Mahmut Özkaya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yolcular Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya yaralandı. Yaralılar Denizli'de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KIZININ en mutlu gününü görmeye gitmişti, feci kaza da can verdi.

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