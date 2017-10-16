Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi, gelinin babası öldü!

KIZININ en mutlu gününü görmeye gitmişti, feci kazada can verdi.
KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
Denizli'nin Güney ilçesinde Murat Akmaz yönetimindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, Adıgüzeller Mahallesi Tepecik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
GELİNİN BABASI OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada, araçta bulunan 56 yaşındaki Mahmut Özkaya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yolcular Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya yaralandı. Yaralılar Denizli'de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada yaşamını yitiren Mahmut Özkaya'nın dün İzmir'de nikahı kıyılan Semra Özkaya'nın babası olduğu, minibüstekilerin Özkaya ile Yıldırım Çoban'ın Çal ilçesindeki düğününe gittikleri öğrenildi.
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