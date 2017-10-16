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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi, gelinin babası öldü!

Denizli'nin Güney ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Gelinin babası hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi, gelinin babası öldü!

Denizli'nin Güney ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Gelinin babası hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:50
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi, gelinin babası öldü!
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KIZININ en mutlu gününü görmeye gitmişti, feci kazada can verdi.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Denizli'nin Güney ilçesinde Murat Akmaz yönetimindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, Adıgüzeller Mahallesi  Tepecik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

GELİNİN BABASI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada, araçta bulunan 56 yaşındaki Mahmut Özkaya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yolcular Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya yaralandı. Yaralılar  Denizli'de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaşamını yitiren Mahmut Özkaya'nın dün  İzmir'de nikahı kıyılan Semra Özkaya'nın babası olduğu, minibüstekilerin Özkaya ile Yıldırım Çoban'ın  Çal ilçesindeki düğününe gittikleri öğrenildi.

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Son Güncelleme: 16.10.2017 10:52
Anahtar Kelimeler:
TepecikDenizliİzmirÇalKaza
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