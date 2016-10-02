Düğünde maganda kurşunu öldürdü

OLAY, akşam saatlerinde Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğünde, davul zurna eşliğinde gelin alma sırasında birkaç kişi silahlarını çıkarıp rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada kurşunlardan biri, gelin evinin önündeki eğleneceyi kenarda izleyen Nusret Kaymak'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Nusret Kaymak, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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