Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip Edebileceksiniz!
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip...

Düğünde kavga çıktı: Yaralılar var

Bursa'da, düğün salonunda, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında gelin ve damat, salondan el ele ayrılıp, bindikleri gelin arabasıyla uzaklaştı. Düğün iptal edilirken, kavgada 3 kişi yaralandı

Düğünde kavga çıktı: Yaralılar var

Bursa'da, düğün salonunda, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında gelin ve damat, salondan el ele ayrılıp, bindikleri gelin arabasıyla uzaklaştı. Düğün iptal edilirken, kavgada 3 kişi yaralandı

01 Nisan 2018 Pazar 14:09
Düğünde kavga çıktı: Yaralılar var
banner404

GELİN ve damadın ailelerinin 'kız kaçırma' kavgasında 3 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Evlenmeye karar veren F.A. ile kız arkadaşı M.O., iddiaya göre, ailelerinin bu birlikteliğe karşı çıkması üzerine anlaşarak, kaçtı. Bir süre sonra ailelerini evlilik için ikna eden F.A. ve M.O., nikah tarihi alıp, düğün salonu kiraladı. Çiftin aileleri, yakınları ve davetliler dün akşam nikah töreninin yapılacağı düğün salonuna geldi. Nikah için hazırlıklar sürerken, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada damat F.A. ve gelin M.O., el ele tutuşup, salondan çıktıktan sonra gelin arabasına binerek, uzaklaştı. 

DÜĞÜN İPTAL OLDU

Düğün salonunda, aileler arasında çıkan kavgada ise 3 kişi yaralanırken, 2 kişi baygınlık geçirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgayı ayırmak ve kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Düğünün iptal edildiği öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BursaDüğünKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kaza! Sevenleri yasa boğuldu
Feci kaza! Sevenleri yasa boğuldu
14 yaşındaki çocuğu harabe binaya götürüp...
14 yaşındaki çocuğu harabe binaya götürüp...
İş adamı derneğinde kumar oynarken suçüstü yakalandılar
İş adamı derneğinde kumar oynarken suçüstü yakalandılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim