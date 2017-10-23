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Düğünde hastanelik olan gelin hakkında damattan suç duyurusu

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralanmıştı. Damat yaşananların ardından düğün öncesi nikah kıydığı gelin ve ailesi hakkında kendisini dolandırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Düğünde hastanelik olan gelin hakkında damattan suç duyurusu

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralanmıştı. Damat yaşananların ardından düğün öncesi nikah kıydığı gelin ve ailesi hakkında kendisini dolandırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:47
Düğünde hastanelik olan gelin hakkında damattan suç duyurusu
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SAMSUN'DA düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen,  gelinin de aralarında olduğu 12 kişinin darbedildiği kavganın ardından damat,  dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
 
Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan damat Bilal Akhan (23),  D.B. ile yaklaşık 20 gün önce akrabası aracılığıyla tanışıp evlenmeye karar  verdiklerini söyledi.
Yaklaşık iki hafta süren söz ve nişanın ardından resmi nikah  kıydıklarını belirten Akhan, dün düğün sırasında kız tarafı takıların  kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü.
 
Dolandırıldığını iddia eden Akhan, "Babam ve akrabalarım tarafından  takılar takıldıktan sonra kız ile annesi aralarında konuştu. Bana takılan  takıları bile abisi ceketimden söktü aldı. Bunlar takılar ve paranın peşinde. Ben  5 bin lira süt parası verdim, onu ve takılarımı geri istiyorum. Resmi nikahım  var. Şu an boşanma davası açmadım. Paramı getirmeden boşanma davası açmayacağım."  diye konuştu.
 
Düğüne kız tarafının silah ve bıçaklarla geldiğini, kız tarafının  bayılma numarası yapan eşini altınlarla kaçırdığını öne süren Akhan, gelinin  ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.
 
Damadın babası Ömer Akhan (48) da oğlunun düğünü için 25 bin lira  kredi çektiğini, yaklaşık 45 bin lira harcadığını söyledi.
 
Damat Akhan, açıklamasının ardından dolandırıldığı iddiasıyla eşi ve  ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
İlkadım ilçesinde dün düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı  nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi  darbedilerek yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımBilal Akhan
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