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Düğün yolunda kaza! 6'sı ağır 26 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. Araçtakilerin Ordu'dan, Konya'nın Beyşehir ilçesi'ndeki yakınlarının düğününe gitmekte oldukları belirlendi

Düğün yolunda kaza! 6'sı ağır 26 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. Araçtakilerin Ordu'dan, Konya'nın Beyşehir ilçesi'ndeki yakınlarının düğününe gitmekte oldukları belirlendi

05 Ekim 2016 Çarşamba 10:49
Düğün yolunda kaza! 6'sı ağır 26 yaralı
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KAZA, saat 07.15 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 70'nci kilometresinde meydana geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinden, Konya'nın Beyşehir İlçesi'ndeki bir yakınlarının düğününe gelenleri taşıyan Mehmet Ali Akpolat (42) yönetimindeki 52 EN 727 plakalı midibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Akpolat ile birlikte 26 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampolde kanlar içerisinde yardım bekleyen yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumları ağır olan yaralılar ambulanslarla, durumları daha hafif olan yaralılar ise yardıma gelen vatandaşların araçlarıyla ilçe ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. Yaralıların 6'sının durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Son Güncelleme: 05.10.2016 12:12
Anahtar Kelimeler:
Düğün Yolunda KazaKonyaCihanbeyliOrdu
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