Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

KAZA, saat 00.45’te D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki Aziz Günden’in kullandığı otomobil, önünde yavaşlayan Muharrem Güney’in kullandığı minibüse arkadan çaptı. Minibüsün de önündeki otomobile çarpması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası Aziz Günden’in yanında oturan eşi Fatma Güden araçta sıkıştı; minibüste bulunan 2 kişi de hafif yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Fatma Güden’in oğlu kurtarma çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralı kadın ve minibüste bulunan diğer 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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