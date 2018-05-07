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Düğün gecesi hırsızlık iddiası

Nazilli'de astsubay damadın evine giren hırsızların, düğün mevlidinde takılan 5 bin liralık ziynet eşyayı ve damadın beylik tabancasını çaldığı ileri sürüldü.

Düğün gecesi hırsızlık iddiası

Nazilli'de astsubay damadın evine giren hırsızların, düğün mevlidinde takılan 5 bin liralık ziynet eşyayı ve damadın beylik tabancasını çaldığı ileri sürüldü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:31
Düğün gecesi hırsızlık iddiası
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AYDOĞDU Mahallesi'nde yaşayan Kayahan Erdem (27), dünya evine girdi.

Düğünden sonra evlerine giden Erdem ailesi, düğünde oldukları sırada  evlerinin çatısından içeriye birilerinin girdiğini, yatak odasında bulunan 5 bin  liralık takı ve damadın beylik tabancasını aldığını öne sürerek polise ihbarda  bulundu.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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