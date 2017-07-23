Düğün faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var

Düğün salonunda bulunanlardan bazıları 112 sağlık ve itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

EDİNİLEN bilgiye göre yangın, Elazığ Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda sünnet düğünü yapıldığı sırada elektrik panolarından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle salonu dumanlar kapladı.

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