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Düğün dönüşü konvoy araçları birbirine girdi: 22 yaralı

Çorum'da takla atarak yolun ortasında kalan aracı fark etmeyen düğün konvoyu birbirine girdi. Araçlarında sıkışan sürücüler kurtarılırken 2'si ağır 22 kişi yaralandı

Düğün dönüşü konvoy araçları birbirine girdi: 22 yaralı

Çorum'da takla atarak yolun ortasında kalan aracı fark etmeyen düğün konvoyu birbirine girdi. Araçlarında sıkışan sürücüler kurtarılırken 2'si ağır 22 kişi yaralandı

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:29
Düğün dönüşü konvoy araçları birbirine girdi: 22 yaralı
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ÇORUM'DA takla atan aracı görmeyen 8 araçlık düğün konvoyu zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

TAKLA ATAN YOLUN ORTASINDA KALDI
Çorum'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın kullandığı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı yakınlarında takla attı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI FARK ETMEYEN DÜĞÜN KONVOYU BİRBİRİNE GİRDİ
Trafik polisleri kaza yapan araçta inceleme yaptığı sırada aynı istikamette seyreden ve kazayı geç fark eden aralarında düğün konvoyunun da yer aldığı çok sayıda otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı.

8 ARACIN SÜRÜCÜLERİ ÇARPIŞMA SONUCU SIKIŞTI
8 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı, bazı araçlar da yola savruldu. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye, sağlık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkartıldı.

ALEV ALAN ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi. Bu sırada kaza yapan araçlardan birisi de alev aldı. Araçtaki yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL, TEMİZLİK ARDINDAN AÇILDI
Kazalı araçların bazılarının LPG'li olması ve bazılarından da yola akaryakıt akması nedeniyle polis otosundan vatandaşlara sık sık sigara içilmemesi ve kaza yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan çevre yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çorumDüğünKonvoyAraç
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