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Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Erzurum'da bir restoranda havası tamamen boşalmadan kapağı açılan düdüklü tencere bomba gibi patladı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, restoran işletmecisi kadın yanıklar içinde kalarak ölümden döndü

Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Erzurum'da bir restoranda havası tamamen boşalmadan kapağı açılan düdüklü tencere bomba gibi patladı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, restoran işletmecisi kadın yanıklar içinde kalarak ölümden döndü

27 Ekim 2017 Cuma 18:34
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
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ERZURUM'DA restoran işletmecisi 2 çocuk annesi Şeminur Erzurum, 3 gün önce patates pişirdiği düdüklü tencereyi suya tutup havasının boşalmasını bekledi. İçerideki havanın tamamen boşaldığını düşünen Erzurum, ardından tencerenin kapağını açtı. Tencerede tamamen boşalmayan havanın basınçla dışarı çıkması sonucu Erzurum'un yüzünün büyük bölümünde ikinci, vücudunun bir kısmında da birinci derece yanıklar oluştu.
Olayın ardından yüzüne soğuk su serpen Erzurum, çevresindekilerin çağırdığı ambulans ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) kaldırılarak tedavi altına alındı. Bugün hastaneden izinli olarak çıkıp iş yerine gelen Şeminur Erzurum, "Tencerede yemeğin piştiğini zannedince düdüklüyü ateşin üzerinden alıp suya tuttum. Düdüklünün içindeki havanın da tamamen boşaldığını sandım. Tencereyi açarken biraz zorlandığım için önce açamadım, sonra açmaya çalıştığımda tencere bomba gibi patladı. Fırlayan kapağı elimle ittim, eğer itmeseydim çok daha ciddi şekilde yanacaktım" diye konuştu.
"Düdüklü tencere kullanan kadınlara uyarı"
Başına gelen talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Erzurum, "Düdüklü tencere kullanırken herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum, düdüklü tencereler ciddi bir bomba. Yemek piştikten sonra tamamen tencerenin soğumasını beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Düdüklü tencereyle yemek pişirenlerin kapağı açmak için acele etmemesini isteyen Erzurum, "Düdüklü tencerenin kapağını açarken biraz aceleci ve sabırsız davrandım. Hemen yemek pişireyim diye bu hatayı yaptım, olan bana oldu. Düdüklü tencere kullanımı konusunda bilinçsiz davranıyoruz, üretimini yapanların da tencerenin havasının tamamen boşaldığını gösteren bir sistem geliştirmesi gerekir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumDüdüklü Tencere
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