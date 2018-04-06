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'Drone'lu fuhuş operasyonu

Bartın'da drone ile belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla 10'u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı

'Drone'lu fuhuş operasyonu

Bartın'da drone ile belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla 10'u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı

06 Nisan 2018 Cuma 19:38
'Drone'lu fuhuş operasyonu
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ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  ekipleri, kentte çeşitli nedenlerle kadınların fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine  çalışma başlattı.  
 
Kadınlara, fuhuş konusunda aracılık eden, bu amaçla da Trabzon,  Zonguldak ve çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların  da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyonda, drone adı verilen hava aracından  da yardım alınarak, örgütün çalışma şekli ve hareketleri tespit edildi.  
Teknik ve fiziki takip sonrası drone ile belirlenen 12 adrese eş  zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü yabancı uyruklu 10'u bayan 25 şüpheliyi  fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla  gözaltına aldı.  
 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri  sürüyor.
 
Bu arada, yabancı uyruklu kadın şüphelilerden birisinde 'Hepatit C'  hastalığının tespit edildiği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
drone lu fuhuş operasyonu
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