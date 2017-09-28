Dorse tabelaya çarptı, kadın kıl payı kurtuldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünden dönüş yapmaya çalışan kamyonun dorse si iş yerinin tabelasına çarptı. Bu sırada iş yeri önünde bekleyen bir kız çocuğu tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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