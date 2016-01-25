Donmak üzere olan 3 kişiyi UMKE kurtardı

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:09
EDİNİLEN bilgiye göre, 3 arkadaş piknik yapmak için Dede Yaylası'na çıktı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı üzerine dönüş yoluna geçen 3 kişinin bulunduğu araç, yer yer kalınlığı 30 santimetreye ulaşan kara saplandı. Uzun süre aracı kurtarmak için uğraşan vatandaşlar, son çare olarak 112’yi arayarak mahsur kaldıklarını ve donmak üzere olduklarını söyledi. Bunun üzerine UMKE ekipleri, yaklaşık 1 saat süren zorlu mücadele sonucu donmak üzere olan 3 kişiye ulaşarak kurtardı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 15:09