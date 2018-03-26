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Döner bıçağıyla saldırı! Kılıç gibi kullandı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta bir restoranda yemek yiyen iki grup arasında çıkan kavgada döner bıçağıyla bir kişi elinden yaralandı

Döner bıçağıyla saldırı! Kılıç gibi kullandı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta bir restoranda yemek yiyen iki grup arasında çıkan kavgada döner bıçağıyla bir kişi elinden yaralandı

26 Mart 2018 Pazartesi 19:18
Döner bıçağıyla saldırı! Kılıç gibi kullandı: 1 yaralı
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BEŞİKTAŞ'TA bir restoranda yemek yiyen iki grup arasında çıkan kavgada döner bıçağıyla bir kişi elinden yaralandı.
 Beşiktaş'ta bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA DEHŞET SAÇTI

Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda restoranda yemek yiyen iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga edenlerden biri restorandaki döner bıçağını alarak karşı gruptakilere saldırdı.

KAVGADA BİR KİŞİ ELİNDEN YARALANDI

Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDöner BıçağıSaldırı
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