Dondurucu soğuklar hayatı felç ediyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Soğuklar nedeniyle şadırvanlar, süz havuzları, dereler, araçlar buz tuttu. Kent sakinleri sabahın erken saatlerinde araçları çalıştırmakta güçlük çekti. Erzurum'un Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarında besiciler ısınmak için araç lastiği ve tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalıştılar. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17.7 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü köyünde kaydedildi. Termometreler Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde sıfırın atlında 17.3, Ağrı'da 16.8, Kars'ta 10.8, Ardahan'da 6.6, Muş ve Erzincan'da 5.5, Iğdır'da 5.2 dereceyi gösterdi.



Ardahan'ın Posof ilçesinde, duran kar yağışının ardından vatandaşlar iş yerleri, yollar, araç ve çatılarda biriken karları temizledi. Şehir merkezinde kara saplanan birçok araç çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bu çalışmanın yetersiz kaldığı anda traktörler devreye girdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içerisindeki trafiği rahatlatmak için belediye ekipleri de kar küreme ve temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 80 santime ulaşan kar hayatı felce uğrattı. Posoflu esnaf, "Posof'ta hayat felç. Yollar kapalı olduğu için köylerden gelen yok. Dükkanlarımızın önünü açmak için çalışıyoruz" dedi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kesilmesiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Bölgede önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.

AĞRI’DA SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı’da hava sıcaklığını geceleri sıfırın altında eksi 17 dereceye inmesi nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen çok sayıda esnafın camları donarak buz tuttu. Açık öğretim sınavlarının olması nedeniyle köylerden kente gelen öğrenciler soğuk hava, sis ve buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı. Onlarca aracın camları buz tutarken, bazı vatandaşlarda araçlarının donmaması için üzerlerini battaniye ve bezlerle kapattı. Vatandaşlar ve dershaneye giden öğrenciler ise dondurucu soğuklardan korunmak için yüzlerini atkı ile kapattı. Öte yandan Ağrı Belediyesi iş makinelerinin kar temizleme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

‘ÇOK ÜŞÜYORUZ, ÇANTAMI TAŞIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM’

Vatandaşlardan Eşref Çetin, havaların çok soğuk olduğunu dile getirerek Ağrı’nın bu yıl en soğuk günlerini yaşadığını söyledi. Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Çetin, “Geceleri havalar çok soğuk oluyor. Gündüzleri hava sıcaklığı tahminen eksi 15 dereceleri buluyor. Soğuklar nedeniyle çantamı bile taşıyamıyorum. Dershaneye gidiyorum havalar çok soğuk. Çok üşüyoruz, çantamı taşımakta güçlük çekiyorum, ellerimde taşıyamıyorum, mecburen sırtımda taşıyorum. Hav şartlarına uygun bir şekilde giyinerek yaşamaya çalışıyoruz. Geçen yıl kar kasım ayında yağmıştı, bu yıl geç yağdı, ama aniden bir soğuk hava geldi. Dondurucu hava hayat şartlarını zorlaştırıyor. Hatta 4 gün önce vatandaşlar Ağrı’da piknik yapıyordular. Kentin en soğuk günlerinden birini yaşıyoruz, kar az olmasına rağmen soğuk havalar devam ediyor. Sobalı evler baya zorluk çekiyorlar. Çok sayıda iş yerinin camları buz tuttu.

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN BUZLANMA DON UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.