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Dondurma fabrikasında feci ölüm! Yağ kazanı...

Kahramanmaraş'taki bir dondurma fabrikasındaki kadın işçi, yağ kazanı kapağının yüksek basınçla fırlaması sonucu yaşamını yitirdi

Dondurma fabrikasında feci ölüm! Yağ kazanı...

Kahramanmaraş'taki bir dondurma fabrikasındaki kadın işçi, yağ kazanı kapağının yüksek basınçla fırlaması sonucu yaşamını yitirdi

27 Ekim 2017 Cuma 20:27
Dondurma fabrikasında feci ölüm! Yağ kazanı...
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KAHRAMANMARAŞ'TAKİ bir dondurma fabrikasında  kadın işçi, yağ kazanı kapağının yüksek basınçla fırlaması sonucu hayatını  kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki bir  dondurma fabrikasında iddiaya göre, künefe makinesine ait yağ kazanının kapağı  basınçtan dolayı yerinden fırlayarak işçilerden Özgül İnce'nin (30) yüzüne  çarptı.
Ağır yaralanan İnce, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip  Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDondurma FabrikasıYağ Kazanı
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