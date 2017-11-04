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Domuzlara tuzak kuran başkan kendini yaraladı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eski belde belediye başkanı, bahçesindeki ürünleri korumak için tuzak hazırlarken kendini yaraladı

Domuzlara tuzak kuran başkan kendini yaraladı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eski belde belediye başkanı, bahçesindeki ürünleri korumak için tuzak hazırlarken kendini yaraladı

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:38
Domuzlara tuzak kuran başkan kendini yaraladı
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ALINAN bilgiye göre, Acıpayam Belediyesi Meclis üyesi 71 yaşındaki  İbrahim Aday, Kumafşarı Mahallesi'nde bahçesindeki ürünleri yaban domuzlarından  korumak için tuzak kurmak istedi.

Hazırlamaya çalıştığı tuzaklardan birinin ateş alması sonucu Aday,  fırlayan saçmaların isabet etmesiyle karnından yaralandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis  ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Aday, yapılan ilk müdahalenin  ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ameliyat edilen Aday'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Aday'ın belde olduğu dönemde Kumafşarı'nın belediye başkanlığını  yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DomuzTuzakİbrahim Aday
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