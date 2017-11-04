Domuzlara tuzak kuran başkan kendini yaraladı

ALINAN bilgiye göre, Acıpayam Belediyesi Meclis üyesi 71 yaşındaki İbrahim Aday, Kumafşarı Mahallesi'nde bahçesindeki ürünleri yaban domuzlarından korumak için tuzak kurmak istedi.
Hazırlamaya çalıştığı tuzaklardan birinin ateş alması sonucu Aday, fırlayan saçmaların isabet etmesiyle karnından yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Aday, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Ameliyat edilen Aday'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Aday'ın belde olduğu dönemde Kumafşarı'nın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi.
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