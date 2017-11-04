Domuzlara tuzak kuran başkan kendini yaraladı

Aday'ın belde olduğu dönemde Kumafşarı'nın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Aday, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

ALINAN bilgiye göre, Acıpayam Belediyesi Meclis üyesi 71 yaşındaki İbrahim Aday , Kumafşarı Mahallesi'nde bahçesindeki ürünleri yaban domuz larından korumak için tuzak kurmak istedi.

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