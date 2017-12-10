domuz sandı arkadaşını vurdu

KARAYAKUP köyü Arfundalık mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim D. (40) domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı Adnan Akçaalan'ı (45) vurdu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden avlanmak için bölgeye geldikleri öğrenilen avcıların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Akçaalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri İbrahim D'yi gözaltına aldı.
İbrahim D'nin jandarmaya verdiği ifadede "Arkadaşımı yaban domuzu sanarak ateş ettim." dediği belirtildi.
Akçaalan'ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.