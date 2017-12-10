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Domuz sandı arkadaşını vurdu

Avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Domuz sandı arkadaşını vurdu

Avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2017 Pazar 18:03
Domuz sandı arkadaşını vurdu
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KARAYAKUP köyü Arfundalık  mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim D. (40) domuz geldiğini zannederek  tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı Adnan Akçaalan'ı (45)  vurdu. 

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden avlanmak için bölgeye geldikleri  öğrenilen avcıların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri,  boynundan vurulan Akçaalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri İbrahim D'yi gözaltına  aldı.  

 İbrahim D'nin jandarmaya verdiği ifadede "Arkadaşımı yaban domuzu  sanarak ateş ettim." dediği belirtildi.  

Akçaalan'ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin  ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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domuz sandı arkadaşını vurdu
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