Dolandırıcılara hesabını kullandırdı, tutuklandı !

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman’dan A.R. isimli oto kaporta işi yapan bir kişi, internetten "pert" otomobil almak için araştırma başlattı. Bu sırada Adana’dan bir pert otomobilin 12 bin liraya satıldığını görüp iletişime geçti. A.R. yaptığı konuşmanın ardından verilen hesaba 12 bin lirayı yatırıp otomobili almak için Adana’ya yola çıktı. Ancak internet üzerinden iletişime geçtiği telefona bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.R. polise şikayette bulundu. Adıyaman polisi, hesabın Adana’da olduğunu belirleyerek Adana polisi ile irtibata geçti. Adana polisi, zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Bu arada A.R. kendisini internet üzerinden dolandıranlar yine ilan vereceğini düşünerek internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Bu sırada bir ilan görüp telefonla aradığında yine 12 bin lira ücret istenip para yatırması için aynı hesap numarası verilince hesaba 12 bin yerine 12 lira yatırıp hemen polisi aradı. Daha sonra da ilan sahibine parayı yatırdığını söyledi. Adana polisi hemen bankada önlem aldı. Zanlı, bankaya parayı çekmeye gelince yakayı ele verdi. Emniyete götürülerek sorguya alınan Durmuş Ali K (45), ifadesinde parklarda yaşadığını, iki kişinin yanına gelip banka hesabının olup olmadığını sorup varsa bunu bin lira karşılığında kullanmak istediklerini söylediğini anlatarak, "Benim de paraya ihtiyacım vardı, teklifi kabul ettim. Hesabıma iki kez para yattı" dediği öğrenildi. Durmuş Ali K., şahısları tanımadığını ilk kez gördüğünü de belirtti. Adliyeye sevk edilen hesap sahibi Durmuş Ali K., tutuklandı.

Polis, zanlının ifadesinin ardından dolandırıcıları bulmak için çalışma başlattı.