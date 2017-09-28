Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Dolandırıcılara hesabını kullandırdı, tutuklandı !

Adana’da internet üzerinden "pert otomobil" satışı yalanı ile dolandırıcılık yapan zanlılara bin lira karşılığında hesabını kullandıran bir şahıs tutuklandı

Dolandırıcılara hesabını kullandırdı, tutuklandı !

Adana’da internet üzerinden "pert otomobil" satışı yalanı ile dolandırıcılık yapan zanlılara bin lira karşılığında hesabını kullandıran bir şahıs tutuklandı

28 Eylül 2017 Perşembe 14:19
Dolandırıcılara hesabını kullandırdı, tutuklandı !
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman’dan A.R. isimli oto kaporta işi yapan bir kişi, internetten "pert" otomobil almak için araştırma başlattı. Bu sırada Adana’dan bir pert otomobilin 12 bin liraya satıldığını görüp iletişime geçti. A.R. yaptığı konuşmanın ardından verilen hesaba 12 bin lirayı yatırıp otomobili almak için Adana’ya yola çıktı. Ancak internet üzerinden iletişime geçtiği telefona bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.R. polise şikayette bulundu. Adıyaman polisi, hesabın Adana’da olduğunu belirleyerek Adana polisi ile irtibata geçti. Adana polisi, zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
Bu arada A.R. kendisini internet üzerinden dolandıranlar yine ilan vereceğini düşünerek internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Bu sırada bir ilan görüp telefonla aradığında yine 12 bin lira ücret istenip para yatırması için aynı hesap numarası verilince hesaba 12 bin yerine 12 lira yatırıp hemen polisi aradı. Daha sonra da ilan sahibine parayı yatırdığını söyledi. Adana polisi hemen bankada önlem aldı. Zanlı, bankaya parayı çekmeye gelince yakayı ele verdi. Emniyete götürülerek sorguya alınan Durmuş Ali K (45), ifadesinde parklarda yaşadığını, iki kişinin yanına gelip banka hesabının olup olmadığını sorup varsa bunu bin lira karşılığında kullanmak istediklerini söylediğini anlatarak, "Benim de paraya ihtiyacım vardı, teklifi kabul ettim. Hesabıma iki kez para yattı" dediği öğrenildi. Durmuş Ali K., şahısları tanımadığını ilk kez gördüğünü de belirtti. Adliyeye sevk edilen hesap sahibi Durmuş Ali K., tutuklandı.
Polis, zanlının ifadesinin ardından dolandırıcıları bulmak için çalışma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaPert OtomobilDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel istismardan beraat etti, cinsel tacizden mahkum oldu
Cinsel istismardan beraat etti, cinsel tacizden mahkum oldu
Ahırda telefon kablosuyla intihar etti
Ahırda telefon kablosuyla intihar etti
Dorse tabelaya çarptı, kadın kıl payı kurtuldu
Dorse tabelaya çarptı, kadın kıl payı kurtuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim