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Doktora kızan baba, benzini döküp kibriti çaktı!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hastanede kızının tedavisiyle ilgilenilmediğini söyleyen baba, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

Doktora kızan baba, benzini döküp kibriti çaktı!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hastanede kızının tedavisiyle ilgilenilmediğini söyleyen baba, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:21
Doktora kızan baba, benzini döküp kibriti çaktı!
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ŞANLIURFA'NIN Karaköprü ilçesinde Erdal Ç. (34), hastanede kızının tedavisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürerek, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Erdal Ç., polisin yangın tüplü müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"DOKTORLAR KIZIMLA İLGİLENMİYOR" DEYİP KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Olay, sabah saatlerinde, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç., iddiaya göre, bağırarak hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi. Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi.

POLİS YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.'ye müdahale etti. Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 14:48
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Karaköprüşanlıurfa3. SayfaGüncel
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