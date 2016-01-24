Doğum yaparken bebeğiyle öldü

OLAY dün gece Altınordu İlçesi'ne bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç ay önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı belirtilen Sevgi T.'den iki gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi. Gelen ekipler evin banyosunda Sevgi T. ve dünyaya getirdiği kız bebeğin cesediyle karşılaştı. Sekiz aylık hamileyken doğum sancıları başlayan Sevgi T.'nin kimseye haber vermeden evde doğum yaptığı ve kan kaybından öldüğü sanılıyor.
Sevgi T. ve bebeğin cesedi, cenaze nakil aracıyla Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 01:22