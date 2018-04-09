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Doğum günü son günü oldu! Kutlamadan dönen çift korkunç kazada öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada, doğum günü kutlamasından dönen genç çift yaşamını yitirdi

Doğum günü son günü oldu! Kutlamadan dönen çift korkunç kazada öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada, doğum günü kutlamasından dönen genç çift yaşamını yitirdi

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:34
Doğum günü son günü oldu! Kutlamadan dönen çift korkunç kazada öldü
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DÜN gece saatlerinde Ankara'nın Kalpazan ilçesi Aydın Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda Güven Kubat, doğum günü olan eşi Aylin Kubat ile yemeğe gitti. Çift, yemeğin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Güven Kubat'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Remzi İnce yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Güven Kubat, ağır yaralanırken, eşi Aylin Kubat olay yerinde yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Güven Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

6 YAŞINDA ÇOCUKLARI VAR
İlçenin tanınmış ailelerinden Kubat çiftinin 6 yaşında çocukları olduğu öğrenildi. Güven ve Aylin Kubat'ın cenazeleri, Çimşit Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKahramankazanKaza
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