Doğu illerine askeri sevkıyat

BATI illerinden gelerek Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında konaklayan askeri konvoy bu sabah itibariyle 2 grup halinde görevlendirilecekleri sınır illerine gitmek üzere yola çıktı. İkinci grupta yer alan ve tırlara yüklenmiş 13 adet tank ve askeri personel ise öğle saatlerine doğru konvoy halinde yola çıktı.
Diğer yandan, sınır illerine askeri mühimmat, personel ve araç takviyesine devam edileceği öğrenildi.
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