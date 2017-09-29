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Doğu illerine askeri sevkıyat

Gaziantep’ten doğu illerine gidecek olan ve içerisinde 13 adet tank bulunan askeri konvoy bu sabah yola çıktı

Doğu illerine askeri sevkıyat

Gaziantep’ten doğu illerine gidecek olan ve içerisinde 13 adet tank bulunan askeri konvoy bu sabah yola çıktı

29 Eylül 2017 Cuma 12:51
Doğu illerine askeri sevkıyat
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BATI illerinden gelerek Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında konaklayan askeri konvoy bu sabah itibariyle 2 grup halinde görevlendirilecekleri sınır illerine gitmek üzere yola çıktı. İkinci grupta yer alan ve tırlara yüklenmiş 13 adet tank ve askeri personel ise öğle saatlerine doğru konvoy halinde yola çıktı.
Diğer yandan, sınır illerine askeri mühimmat, personel ve araç takviyesine devam edileceği öğrenildi. 

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GaziantepAskeri SevkiyatDoğuTankAskeri Konvoy
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