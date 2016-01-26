Doğmamış çocuklar için kan donduran ilanlar!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bakanlık 13 internet sitesinin yetkilileri ile bu mecradan çocuk satmak ve çocuk evlat almak isteyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık ayrıca bu sitelere erişimin engellenmesini talep etti. Bu mecralardan bazıları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın kararıyla idari tedbir uygulanarak, bazıları da mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı siteler ise suç duyurusunun ardından içerikleri kendiliğinden kaldırdı.

‘22 HAFTALIK HAMİLEYİM’

Söz konusu sitelerde anne veya baba olduğunu iddia eden kişilerin yazdığı mesajlar ise kan dondurdu. Bir anne adayı henüz doğmamış bebeğini evlatlık vermek için şunları yazdı: “22 haftalık hamileyim. Henüz bebeğimin cinsiyetini bilmiyorum. Bebeğimi direkt nüfusuna alacak, doğumu kendi yapmış gibi gösterecek ve gerçekten iyi bakabileceğine inandığım bir aileye vermek istiyorum. İlgilenenler buraya telefon numarasını ya da mail adresini bırakırsa dönüş yaparım...”

“Bahar” adlı kullanıcı ise “Maddi durumum olmadığı için yeni dünyaya gelmiş çocuğumu evlatlık vermek istiyorum. Hiçbir beklentim yoktur, cinsiyeti kızdır” dedi.

‘BEBEĞİM 25 GÜNLÜK’

