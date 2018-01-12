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Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

Samsun'da bir binanın girişinde izinsiz kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusunun delinmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi

Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

Samsun'da bir binanın girişinde izinsiz kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusunun delinmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi

12 Ocak 2018 Cuma 18:28
Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!
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 SAMSUN'DA bir binanın girişinde kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusunun delinmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü patlamada, faciadan kıl payı dönüldü.

İZİNSİZ KAZI FACİAYA YOL AÇTI

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hersek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir ev sahibi tarafından izinsiz yapıldığı iddia edilen kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Borudan boşalan dogalgaz büyük gürültüyle patladı ve yangın çıktı. Doğalgaz patlamasının ardından bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

ÇEVREDEKİ BİNALARDA GENİŞ ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Patlamadan sokakta bulunan binalar etkilenirken, patlamanın şiddetiyle bazı dairelerde büyük çaplı hasar oluştu. Patlamayı duyan mahalle sakinleri ise evlerini boşaltarak polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın etkisiyle çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, dogalgaz firması görevlileri de gazı kesti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede büyük hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.

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SamsunDoğalgaz BorusuIzinPatlama
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