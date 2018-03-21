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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Doğal gaz patlaması! Ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Doğal gaz patlaması! Ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21 Mart 2018 Çarşamba 10:16
Doğal gaz patlaması! Ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

 Bursa'da tek katlı bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü patlama sonrası AFAD ekipleri enkaz yığınına dönen evde başka kişinin olup olmadığını aradı.

EV ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Merkez Ozmangazi İlçesi'ne bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta tek katlı bir evde bu sabah doğal gaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan bir kişi öldü, yoldan geçmekte olan üç öğrencinin ağır yaralandığı patlama sonrası ev enkaz yığını haline dönüştü.
ÇEVREDEKİ BİNALAR VE ARABALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Patlama sonucu çevre binalar ve bir çok araba zarar gördü. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri enkaz arasında yaralı aradı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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Doğal GazPatlamaEnkazOsmangaziBursa
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