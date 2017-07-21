Dizi oyuncusuna babasından cinsel istismar

GENÇ oyuncu "ölmeye çalıştım ama başaramadım" diye anlatıyor acısını. Çok bilinen dizilerde rol alan D.K., yıllarca öz babasının cinsel istismarına maruz kaldı. Kendisine inanmayan annesi, "Polise gitme, baban öldürür" dedi. Kâbus 2 yıl sürdü. Sonunda babasının tehdit ve baskısına rağmen polise gitti. Baba iddiaları reddetti, "Oyuncu oldu, davranışları değişti. Evde büyü olduğunu söylüyor" diye konuştu. Dava açıldı. Baba, 'çocuğa karşı cinsel istismar'dan 15 yıl hapis cezası aldı.
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