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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde evine gitmekte olan 33 yaşındaki öğretmen İzzet Güven, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde evine gitmekte olan 33 yaşındaki öğretmen İzzet Güven, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

20 Ekim 2017 Cuma 23:42
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti!
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DİYARBAKIR'IN Silvan ilçesinde evine giderken silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti. İlçede geniş çaplı operasyon başlatılırken, olayın terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay,  Silvan ilçesi  Bahçelievler Mahallesi  Bahçelievler Sitesi önünde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki evine giden 33 yaşındaki öğretmen İzzet Güven, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRIDA TERÖR BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Güven hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.  Polis, kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Güven'in cenazesi  Silvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın terör bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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Bahçelievler MahallesiBahçelievlerDiyarbakırSİLVANPolis
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