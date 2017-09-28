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Dışişleri'nden ABD'ye referandum tepkisi

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesine tepki gösterdi

Dışişleri'nden ABD'ye referandum tepkisi

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesine tepki gösterdi

28 Eylül 2017 Perşembe 19:49
Dışişleri'nden ABD'ye referandum tepkisi
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DIŞİŞLERİ  Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesi ile ilgili soruya "Türkiye, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsemiştir. Bu tutum Irak halkının tamamının huzur ve refahının gözetilmesine, uluslararası hukukun ve Irak anayasasının hakim kılınmasına, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayanmaktadır.   Gelinen aşamada Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır." şeklinde cevapladı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
DışişleriABDReferandumDışişleri Sözcüsü MüftüoğluABD Dışişleri Bakanlığı
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