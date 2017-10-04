Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerine seyahat uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azerbaycan’ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik uyarısında bulundu. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, “29 Eylül 2017 tarihli Bakanlık açıklamasında da belirtildiği üzere ülkemiz, Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşleriyle yakın dayanışma içerisinde hareket etmektedir.

Bu bağlamda işgal altında bulunan Azerbaycan’a ait söz konusu bölgelerin Azerbaycan makamlarından izin alınmadan ziyaret edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra Azerbaycan kanunlarına istinaden çeşitli yaptırımları gerektirdiğinin, ayrıca işgal altındaki bölgelere giden vatandaşlarımıza icap ettiği takdirde ülkemizce konsolosluk koruması sağlanmasının mümkün olmadığının, dolayısıyla vatandaşlarımızın işgal altındaki anılan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında yarar olduğunun hatırlatılması gereği hasıl olmuştur” denildi.