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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına ilişkin, "Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına ilişkin, "Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesinde bulundu

17 Nisan 2018 Salı 20:52
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi
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AKSOY konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Suudi  Arabistan'ın Dahran kentinde 15 Nisan'da yapılan Arap Ligi Zirvesi'nde kabul  edilen  “Suriye'deki Gelişmeler” başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki  güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun "Suriye krizine çözüm bulunması  yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının" ileri sürülmesi, Zeytin Dalı  Harekatı'nın amacının idrak edilemediğini gösterdiğini ifade etti.
Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru müdafaa amacıyla yapılan terörle  mücadele faaliyeti olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları belirtti:
 
"Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü  için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına  hizmet etmektedir. Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine  ve egemenliklerine  saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında  gelmektedir. Bahse konu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan  ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve  yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir  sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle  bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü AksoyAksoyHami Aksoy
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