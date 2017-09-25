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Dışişleri Bakanlığı: Referandum kararını esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı,IKBY’de bugün düzenlenen referandumun sonuçları bakımından yok hükmünde olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı: Referandum kararını esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı,IKBY’de bugün düzenlenen referandumun sonuçları bakımından yok hükmünde olduğunu açıkladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:00
Dışişleri Bakanlığı: Referandum kararını esefle karşılıyoruz
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "IKBY’de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz.
Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan IKB Yönetiminin bu sağduyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz" denlidi.
Türkiye'nin, IKBY’nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurguladığı hatılatılarak,"Bu çerçevede, 22 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY’ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlemiştir.
Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.
IKBY liderliğinin bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi temel bir gerekliliktir.
Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIKBYReferandum
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