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Dışişleri Bakanlığı eski müşteşarı adliyede

Bodrum'dan hız teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 10 Türk kaçak arasında olan daha önce meslekten ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Arif Ç. de 'ByLock' kulladığı iddiasıyla bugün adliyeye sevk edildi

Dışişleri Bakanlığı eski müşteşarı adliyede

Bodrum'dan hız teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 10 Türk kaçak arasında olan daha önce meslekten ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Arif Ç. de 'ByLock' kulladığı iddiasıyla bugün adliyeye sevk edildi

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:30
Dışişleri Bakanlığı eski müşteşarı adliyede
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BİR ihbarı değerlendiren Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, geçen 22 Ekim'de sabah karşı Turgutreis açıklarında, sürat teknesi ile Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekibi, Çatal Adası açıklarında 8 metrelik 'B&B' isimli sürat teknesini durdurdu.
Teknede yapılan aramada 10 Türk kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör yakalandı. Yakalanan kaçaklar arasındaki 5'inin yapılan sorgularında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu bilgileri elde edildi. FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheliden mesleklerinden ihraç edilen Kırşehir Emniyet Müdürü Hasan Alparslan İlter ve Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Arif Ç.  olduğu belirlendi. Kiremitçi'nin Ankara'daki usulsüz dinlemelerle ilgili yürütülen davada da sanıklar arasında bulunduğu ifade edildi. Operasyon sırasında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan şüphelilerin yanlarındaki bazı evrak ve kimlikleri denize atarak yok etmeye çalıştıkları bilgisine de ulaşıldı. Hasan Alparslan İlter'n, mühendis eşi Banu İlter'in de aynı teknede yakalananlar arasında olduğu belirtildi.
 
Operasyon sırasında teknedeki kontrolde, bazı kaçakların kendilerini turist olarak tanıtırken verdikleri Bulgar pasaportlarını da sahte olduğu anlaşıldı. İlk etapta, Sahil Güvenlik ekiplerinin İngilizce olarak diyalog kurmaya çalıştığı kaçakların bir süre sonra, Türk vatandaşı olduklarını açıkladıkları bildirildi. 2'si kadın, 4 çocuk 10 Türk kaçak ile Ukraynalı 2 erkek ogranizatör, Turgutreis Limanı'na getirilip, polis ekiplerine teslim edildi. Kaçakların yakalandığı sürat teknesi de yedeklenerek Bodrum Sahil Güvenlik İskelesi'ne çekildi.
 
Yakalanan kaçaklardan polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Oğuz Kiremitçi, Hasan Alparslan İlter ve eşi Banu İlter ile Ukraynalı 2 organizatör şüphelisi tutuklandı. Adliyeye sevk edilenler arasındaki kaçaklardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklardan işlemleri tamamlanan Arif Ç. de bugün FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock programı kullandığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 4 kaçağın ise polisteki işlemleri halen sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıEski Müşteşarı
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