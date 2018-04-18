Diri diri yakılan iş adamı cinayetinde korkunç detaylar!

İZMİR'DE yakılarak öldürülen iş adamı Murat Öğüt cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Öğüt'ün daha önce eşinin vücudunda sigara söndürdüğü, çocuklarına silah çektiği iddia edildi.

LÜKS CİPİNDE DİRİ DİRİ YAKILMIŞTI

İzmir'de yanmış cesedi bulunan iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti.

OĞLUNUN CEBİNDEN YEŞİL REÇETELİ İLAÇ ÇIKTI

Öznur Öğüt, oğulları Hadi Öğüt (24) ve Batuhan Öğüt (19) ile bir kişi gözaltına alınmıştı. Batuhan Öğüt'ün cebinden iki yeşil reçeteli ilaç çıktı. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Anne ve iki çocuk iddialara göre jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre ise, kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen iş adamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, şiddet uyguladığı öne sürüldü.

EŞİNİN VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞ

Öğüt'ün, eşine ve çocuklarına fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Geçmişte eşinin vücudunda sigara söndürdüğü, çocuklarını korkutmak için ağızlarına silah bile dayadığı öne sürüldü.

SAYISAL'DAN İKİ KEZ İKRAMİYE ÇIKMIŞ

Öğüt ailesinin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Murat Öğüt'ün şu anda alzheimer hastası olan babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.

ANNE VE OĞULLARI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Öğüt, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile Murat Öğüt'ü de içine bırakarak ateşe verdi.