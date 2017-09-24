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Dikkat! Poğaçadan altın çıkabilir

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde börekçilik yapan Tevfik Kaya, müşteri çekebilmek için börek ve poğaçaların içine altın koyuyor

Dikkat! Poğaçadan altın çıkabilir

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde börekçilik yapan Tevfik Kaya, müşteri çekebilmek için börek ve poğaçaların içine altın koyuyor

24 Eylül 2017 Pazar 19:37
Dikkat! Poğaçadan altın çıkabilir
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POĞAÇA ve böreklerin içlerine gram altın koyan Kaya, altın kampanyası ile müşterilerini arttırmayı hedefliyor.
 
Tevfik Kaya, börek ve poğaçanın içerisine her ay gram altın koyacağını belirterek, "İşlerimdeki durgunluğu canlandırmak için börek ve poğaçaların arasına gram altın koydum. Kampanyaya yoğun ilgi oldu. Poğaçanın içerisinden altın çıktığını duyan vatandaşlar poğaçalarını bizden alıyor. Allah'a şükür satışlarımızda artış oldu. Altın kampanyasına her ay devam edeceğim" dedi.
 

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HayraboluTekirdağ
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