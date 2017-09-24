DHKP/C operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Mektep Sokak'ta bir adrese yönelik helikopter ve özel harekat unsurlarıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler B.K, D.K, T.G, Ö.Z.G, A.İ.Ç, N.A, A.R, M.H, M.Y.G. ile A.B'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.
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