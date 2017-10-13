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DHKP-C operasyonunda 11 tutuklama

Taksimde Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever ve beraberindeki 10 kişi, DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

DHKP-C operasyonunda 11 tutuklama

Taksimde Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever ve beraberindeki 10 kişi, DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

13 Ekim 2017 Cuma 19:04
DHKP-C operasyonunda 11 tutuklama
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca DHKP/ C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Emine Cansever'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Emine Cansever ve diğer 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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Taksimde Gezi EylemleriDHKP-C Operasyonu
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