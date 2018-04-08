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Devrilen yolcu otobüsü uçurumda asılı kaldı: 1 ölü 20 yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsünün, uçurum kenarında devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Devrilen yolcu otobüsü uçurumda asılı kaldı: 1 ölü 20 yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsünün, uçurum kenarında devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

08 Nisan 2018 Pazar 10:52
Devrilen yolcu otobüsü uçurumda asılı kaldı: 1 ölü 20 yaralı
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 AFYONKARAHİSAR'DA yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin kontrolünde sağlanıyor.

YOLCU OTOBÜSÜ, UÇURUM KENARINDA DEVRİLDİ

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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AfyonkarahisarOtobüsKaza
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