Devrilen yolcu otobüsü uçurumda asılı kaldı: 1 ölü 20 yaralı

AFYONKARAHİSAR'DA yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin kontrolünde sağlanıyor.
YOLCU OTOBÜSÜ, UÇURUM KENARINDA DEVRİLDİ
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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