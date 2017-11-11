Devrilen traktörün altında kalan anne ile kızı öldü

KAZA , bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi Gıranardı Mevkii'nde meydana geldi. Bahçesinden dönen Gülten Alnıak yönetimindeki 09 R 3489 plakalı traktör , kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülten Alnıak ile yanındaki kızı Süheyla Alnıak öldü. Anne-kızın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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