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Devrilen traktörün altında kalan anne ile kızı öldü

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Gülten Alnıak ile kızı 7 yaşındaki Süheyla Alnıak yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün altında kalan anne ile kızı öldü

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Gülten Alnıak ile kızı 7 yaşındaki Süheyla Alnıak yaşamını yitirdi

11 Kasım 2017 Cumartesi 19:35
Devrilen traktörün altında kalan anne ile kızı öldü
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KAZA, bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi Gıranardı Mevkii'nde meydana geldi. Bahçesinden dönen Gülten Alnıak yönetimindeki 09 R 3489 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülten Alnıak ile yanındaki kızı Süheyla Alnıak öldü. Anne-kızın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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AydınNazilliGülten AlnıakTraktör
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