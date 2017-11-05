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Devrilen TIR'ın altında can verdi

Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü tonlarca yükün altında kalarak hayatını kaybetti

Devrilen TIR'ın altında can verdi

Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü tonlarca yükün altında kalarak hayatını kaybetti

05 Kasım 2017 Pazar 08:53
Devrilen TIR'ın altında can verdi
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ERZİNCAN TIR sürücüsü feci şekilde can verdi. Ercan hendek (38) idaresindeki 76 DP 706 plakalı gübre yüklü tır,  Sakaltutan geçidi Cehennem Deresi mevkisi yakınlarında devrildi. Kazada tonlarca yükün altında kalan sürücü Hendek, olay yerinde  hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, olay yerine çağrılan vinç ile İl Afet Acil Durum  Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından  sıkıştığı yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ErzincanTırErcan Hendek
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