Devrilen TIR'ın altında can verdi

ERZİNCAN TIR sürücüsü feci şekilde can verdi. Ercan hendek (38) idaresindeki 76 DP 706 plakalı gübre yüklü tır, Sakaltutan geçidi Cehennem Deresi mevkisi yakınlarında devrildi. Kazada tonlarca yükün altında kalan sürücü Hendek, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, olay yerine çağrılan vinç ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

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