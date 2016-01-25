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Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan fırtınada bir parktaki ağaç devrildi. Parkta içtiği çayın parasını ödemek için kalkan vatandaş, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan fırtınada bir parktaki ağaç devrildi. Parkta içtiği çayın parasını ödemek için kalkan vatandaş, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:01
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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KOZAN ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada, Irmak Caddesi üzerindeki Adnan Menderes Parkı'nda bir ağaç devrildi. Bu sırada içtiği çayın ücretini ödemek için yerinden kalkan Azim Toker isimli vatandaş, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Azim Toker, “Çayımın parasını ödemek için kalktım, döndüm arkama baktığımda ağaç devrilmişti. Her şey iki saniye içinde oldu. Burada oturanlar vardı. Bizle beraber üç kişi oturuyordu. Aslında bu ağacın komple kesilmesi lazım. Buradan kalktım, çayımın parasını vermeye gittiğim sırada ağaç devrildi. Burada kalmış olsaydım belki de şimdi yaşamıyor olacaktım. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
Parkın içerisindeki çay içme alanına ve bir kısmı ise parkın önünden geçen caddeye devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdılar. Polis ise bölgede güvenlik önlemi aldı. 
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:02
Anahtar Kelimeler:
Devrilen AğaçAdanaKozan
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