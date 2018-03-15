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Devlet hastanesinde inanılmaz olay!

Bartın'da tedavi gördüğü hastanenin ikinci katındaki pencereden düştüğü öne sürülen hasta hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören 89 yaşındaki Mehmet Başak'a müdahale etmek için çatıya atlayan doktor Abdullah Baykuş'un ise ayağı kırıldı

Devlet hastanesinde inanılmaz olay!

Bartın'da tedavi gördüğü hastanenin ikinci katındaki pencereden düştüğü öne sürülen hasta hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören 89 yaşındaki Mehmet Başak'a müdahale etmek için çatıya atlayan doktor Abdullah Baykuş'un ise ayağı kırıldı

15 Mart 2018 Perşembe 07:46
Devlet hastanesinde inanılmaz olay!
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BARTIN Devlet Hastanesi ikinci katındaki dahiliye servisinde kanser tedavisi gören Mehmet Başak (89), yanında kalan refakatçisinin uyuduğu sırada gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Yakını uyandığında durumu bildirdiği hastane personelince yapılan kontrolde, hastane çamaşırhanesinin çatısına düştüğü görülen ve buradan itfaiye ekiplerinin yardımıyla alınan Başak, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HASTANIN DÜŞTÜĞÜ YERE ATLAYAN DOKTORUN AYAĞI KIRILDI

Öte yandan, hastanede görevli doktor Abdullah Baykuş'un, Başak'ın düştüğü çatıya ulaşabilmek için hastanenin birinci katından atladığı sırada ayağının kırıldığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorun hastayı kurtarabilmek için yaralanmasının 14 Mart Tıp Bayramı gününde yaşanmış olmasının sağlık personelinin fedakarlığını ortaya koyduğunu söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve savcılıkça soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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HastaneBartınKanser HastasıGündem
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