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Dev operasyon! Çete çökertildi

İstanbul’da narkotik polisi özel harekat polislerinin de desteğiyle Beyoğlu’nda nefes kesen bir operasyon düzenledi. Operasyonda narkotimleri, boş arazideki yeşilliklerin arasına gizlenmiş 12 adet çöp poşetinin içerisinde yaklaşık 50 kilogram ot esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobili şüphe üzerine durduran polis, hırsızlık çetesini de çökertti

Dev operasyon! Çete çökertildi

İstanbul’da narkotik polisi özel harekat polislerinin de desteğiyle Beyoğlu’nda nefes kesen bir operasyon düzenledi. Operasyonda narkotimleri, boş arazideki yeşilliklerin arasına gizlenmiş 12 adet çöp poşetinin içerisinde yaklaşık 50 kilogram ot esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobili şüphe üzerine durduran polis, hırsızlık çetesini de çökertti

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:05
Dev operasyon! Çete çökertildi
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere özel harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı narkotik operasyon düzenledi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik arandı. Operasyon esnasında polis, şüpheli kadını kolunu kaçmasın diye pencereden yakaladı. Çevrede de aramalarını sürdüren ekipler, çok sayıda aracı durdurarak arama yaptı. Vatandaşların ise üstlerinin arayarak GBT’lerini sorguladı.
Boş arazide yaklaşık 50 kilogram esrar ele geçirildi
 
Cadde üzerinde ve ara sokaklarda incelemelerini sürdüren ekipler, çevredeki metruk binalarda ve boş arazilerde de aramalarını sürdürdü. Yapılan aramalarda boş arazinde yeşilliklerin altına gizlenmiş 12 adet çöp poşetinin içerisinde yaklaşık 50 kilogram ot esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konulurken, çok sayıda şüphelide gözaltına alındı.
 
Hırsızlık çetesi de çökertildi
 
Öte yandan, operasyon kapsamında aramalarını sürdüren ekipler, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobildeki şahıslardan şüphelendi. Aracı durduran ekipler, şahısların üstünü ve otomobili didik didik didik aradı. Yapılan aramada şüphelilerin belinden ve ceplerinden kapı göbeklerini patlatmakta kullanıldığı öğrenilen ve ruhsatlı çilingirlerde olması gereken araçla birlikte çok sayıda tornavida, anahtar gibi gereçler ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise bir öğretmene ait olduğu öğrenilen dizüstü ve tablet bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin aracı kiralayarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
 
Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler ve araç polis merkezine götürüldü.
 

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Dev Operasyonİstanbul
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