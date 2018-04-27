Dev LED ekranı böyle devrildi

OLAY, geçtiğimiz Salı günü Beşiktaş Leventte bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanlar otelde yapılacak bir toplantı için dev LED ekran panelleri kurdu. Ancak bir süre sonra kurulan paneller sallanarak devrilmeye başladı. Ekranların sallandığını gören çalışanlar devrileceğini fark edip zemin altındaki kabloların boşluğuna saklandı. Çalışanlar bu sayede ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dev LED ekranlarda hasar meydana geldi.
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