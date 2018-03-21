Dereye yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç atan firmada at eti skandalı!

SAKARYA'DA bulunan Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'ye atılmış halde yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç bulundu. Yapılan incelemede sucukların tüketim tarihinin geçtiği ve atan firmada daha önce at eti tespit edildiği ortaya çıktı.
DEREDE YÜZLERCE KİLOLUK KOKOREÇ VE SUCUK BULUNDU
Pamukova Mesuriye Mahallesi ile Kartepe Sultaniye Mahallesi arasında bulunan ve Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'de vatandaşlar çok sayıda kangal sucuk ve kokoreç buldu.
Dereden Yüzlerce Kilo Sucuk ve Kokoreç Çıktı! Atan Firmada Daha Önce At Eti Tespit Edilmiş
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kartepe jandarması ve Kartepe Belediyesi zabıtası geldi. Ekipler bölgenin Pamukova ilçesi sınırında bulunduğu gerekçesiyle konuyu Pamukova mülki idaresine bildirdi.
Dereden Yüzlerce Kilo Sucuk ve Kokoreç Çıktı! Atan Firmada Daha Önce At Eti Tespit Edilmiş
TÜKETİM TARİHLERİ GEÇMİŞ
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Pamukova zabıtası ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, deredeki sucuk ve kokoreçlerin tüketim tarihinin geçtiğini belirledi.
Dereden Yüzlerce Kilo Sucuk ve Kokoreç Çıktı! Atan Firmada Daha Önce At Eti Tespit Edilmiş
SUCUKLARIN AİT OLDUĞU FİRMADA AT ETİ BULUNMUŞ
Numune alınan sucuk ve kokoreçler imha edildi. Derede bulunan sucukların, Kartepe'de faaliyet gösteren bir restorana ait olduğu, bu firmaya daha önce yapılan denetimde sucuklarda at eti tespit edildiği öğrenildi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü numuneleri incelemeye aldı.
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